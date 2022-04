Cesano Boscone. Incidente auto moto all’incrocio tra via Milano e Via Roma, grave 37enne

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 13:00

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 aprile 2022 – Intorno alle ore 12.00 di oggi, all’incrocio tra via Milano, all’altezza del civico 7, e Via Roma, è avvenuto un grave incidente stradale tra un veicolo e una moto,. La conducente della moto, una donna di 37 anni, per e dopo l’impatto, è caduta rovinosamente a terra. La ferita è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde e dal personale medico di un’automedica ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

