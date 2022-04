L’Arte per la prevenzione e la ricerca: Race for the Cure a Roma, Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera e Pescara

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 7:38

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 aprile 2022 – L’Arte per la prevenzione e la ricerca. RACE FOR THE CURE la maratona per sostenere la lotta contro i tumori al seno.

La prima Maratona sarà a Roma, una manifestazione di quattro giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che culminerà la domenica 8 maggio 2022 con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.

La Race for the Cure sarà anche a Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera e Pescara.

Il Ministero della cultura, anche in virtù dell’Atto d’Intesa, sottoscritto con la Susan G. Komen dalla Direzione generale Organizzazione e la Direzione Generale Musei, come ogni anno, vuole essere in prima linea nel sostenere la prevenzione e la lotta ai tumori del seno e parteciperà a quest’iniziativa con una propria squadra.

Presenta la tua ricevuta di iscrizione o il pettorale e accedi gratuitamente ai seguenti musei statali che ospitano la Race for the Cure, dal venerdì alla domenica dell’evento.

Roma, 5-8 maggio 2022

Antiquarium di Lucrezia Romana

Area archeologica di Ostia antica

Colosseo

Complesso Capo di Bove

Crypta Balbi

Foro Romano e Palatino

Galleria Corsini

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea

Galleria Spada

Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani e Chiesa di San Nicola

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo delle Civiltà

Museo delle navi di Fiumicino

Museo nazionale degli strumenti musicali

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Palazzo Altemps

Palazzo Barberini

Palazzo Massimo

Palazzo Venezia

Porti imperiali di Claudio e Traiano

Terme di Diocleziano

Villa dei Quintili

Bari, 13-15 maggio 2022

Castello Svevo

Napoli, 20-22 maggio 2022