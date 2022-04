Lo sport nella Scuola è una realtà. 30.135 studenti con i “TROFEI DI MILANO” all’Arena

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 8:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2022 – Si sono conclusi – all’Arena di Milano – “la tre giorni” di gare dei “TROFEI DI MILANO 2022 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani” (https://www.sportmoviestv.com/ficts-giovani-sport-for-all/trofei-di-milano-2022/), attività interscolastiche sportive e formative a cui hanno aderito con iscrizioni gratuite – nel 2022 – 30.135 studenti di 42 Scuole verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026” finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani delle Scuole dell’obbligo, comprendenti la corsa veloce (m. 60 e m. 80) e la staffetta mista, con la celebrazione della partecipazione di 3 milioni e mezzo di studenti (dal 1964 ad oggi).

Con le esibizioni della Fanfara 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e della Banda dell’Aeronautica Militare e con il lancio di 3.000 palloncini ha avuto luogo la “Cerimonia di accensione del Tripode” che ha visto Filippo Tortu, oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (staffetta 4×100), Tedoforo d’eccezione della manifestazione. La Fiaccola “Olimpica” è passata dalle mani di Francesco Ricci Bitti (Presidente ASOIF – Association of Summer Olympic International Federations) all’On. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS e Internazionale CSIT, Diana Bianchedi Games Project Director di Fondazione Milano-Cortina 202, Mario Pozza Presidente Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti e V. Presidente Union Camere, Antonio Rossi, Sottosegretario-grandi eventi sportivi di Regione Lombardia, Martina Riva (Assessore allo Sport Comune di Milano), Claudia Giordani (V. Presidente CONI Nazionale), Marco Riva (Presidente CONI Regionale Lombardia), Carola Mangiarotti (V. Presidente CONI Regionale Lombardia), Marino Vigna, Medaglia d’Oro Olimpica Ciclismo ai Giochi di Roma 60.

Da quest’anno i “Trofei di Milano” sono gemellati con le Scuole della Regione Veneto nell’ambito di un Progetto “GenerAZIONE 2026” che coinvolge Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regione Veneto e FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs).

Le Scuole vincitrici dell’edizione 2022:

Primarie: 1) Maria Ausiliatrice, 2) Istituto Regina Carmeli, 3) IC Borsi.

Secondarie di 1° grado: 1) Maria Ausiliatrice, 2) IC Borsi, 3) Walter Tobagi

La premiazione delle attività formative dei “TROFEI DI MILANO” avrà luogo il 10 novembre nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2022”, Festival Internazionale del Cinema e della Tv Sportiva.

Unici per riscontro e consensi nel panorama italiano dello “Sport e cultura per i giovani”, i “TROFEI DI MILANO” sono organizzati – d’intesa con il mondo della Scuola – dall’AICS Milanese in collaborazione con la FICTS (presieduta dal Prof. Franco Ascani, unico italiano Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO) con il sostegno dell’ICS – Istituto per il Credito Sportivo e di Fastweb, con il Patronato di Regione Lombardia ed il Patrocinio di CONI Regionale, Comune di Milano, FIDAL e FISpT.