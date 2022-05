Ultimo aggiornamento il 1 Maggio 2022 – 18:00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2022 – All’Ospedale San Paolo dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, ambulatori aperti anche nei giorni festivi.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, gli specialisti dell’Ospedale San Paolo hanno effettuato visite urologiche, endocrinologiche, ematologiche e di terapia del dolore, oltre a prestazioni di diagnostica per immagini come TAC e Risonanze magnetiche.

Questa mattina oltre cinquanta cittadini presso il presidio San Paolo hanno potuto beneficiare di queste aperture straordinarie che proseguiranno anche durante i giorni feriali con prestazioni estese da lunedì a venerdì nella fascia serale fino alle 22, nei prefestivi dalle 14 alle 18 e nei festivi dalle 8,30 alle 13 e includono la diagnostica per immagini e numerose specialità cliniche.

“La possibilità di svolgere esami nei giorni festivi – afferma Letizia Moratti, vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia – in orari serali costituisce un impegno concreto dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia e della sanità lombarda per fornire ai cittadini un servizio importante. È quindi necessario ridurre le liste di attesa, che è alla base del concetto di equità sociale. In questa giornata di festa del lavoro ringrazio in particolare tutti gli operatori sanitari che oggi si sono resi disponibili per concretizzare questa iniziativa.”

L’ASST Santi Paolo e Carlo attua sin dal primo giorno la DGR XI/6279 del 11/04/2022 “Sperimentazione di un ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia oraria pomeridiana dei giorni prefestivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali”.

“Questa iniziativa – conclude Matteo Stocco, Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno nei confronti dei cittadini di Milano e non solo, da parte dei professionisti dell’Asst dei Santi, a cui va il mio sentito ringraziamento”.

V. A.