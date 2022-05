L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi cambia nome

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 21:37

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2022 – Orchestra Sinfonica di Milano è il nuovo brand, accompagnato da un nuovo logo, per raccontarne l’identità e attività.

Con questa importante novità, l’Orchestra ha appena annunciato la nuova Stagione 2022 /2023 che si presenta con un calendario ricco e di qualità, con alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale attorno ai quali si modula l’offerta artistica all’Auditorium di Milano.

Il cuore della programmazione è la Stagione Sinfonica di 32 appuntamenti affiancata, come da tradizione, da numerose rassegne collaterali, come “POPs’, “Musica da camera”, “Crescendo in Musica”, “Musica&Scienza” e, tra le novità, “Concerti da Gustare” e “Concerti Ristretti”.

Apertura in grande stile al Teatro alla Scala domenica 11 settembre con il concerto inaugurale della stagione, che vede l’esordio del Maestro Andrey Boreyko nelle vesti di Direttore Residente.

Tutto la stagione al link ► www.sinfonicadimilano.org

