Omissioni: il tema della Milanesiana 2022 – IL PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 23:07

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2022 – Stamane, in diretta dal Piccolo Teatro Milano Grassi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione de La Milanesiana 2022 ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Presenti, tra gli altri, il Sindaco Beppe Sala, l’Assessore Tommaso Sacchi, l’Assessore Stefano Bruno Galli Regione Lombardia, Piergaetano Marchetti (Fondazione Corriere della Sera) e i partner che sostengono il festival.

Dal 4 giugno al 3 agosto la 23esima edizione de La Milanesiana, con più di 60 incontri in 20 città per il festival itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Nel programma spazio per letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro e sport.

Le città e i comuni coinvolti della Lombardia saranno 7: Milano, con oltre 25 eventi in programma in diverse location della città, ma anche Sondrio, Bergamo, Seregno, Pavia, Bormio e Gardone Riviera. In Emilia-Romagna il Festival arriverà a Faenza, Imola, Dozza, Bagno di Romagna, Cervia e Gatteo A Mare, grazie alla collaborazione con Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna. La Milanesiana farà tappa anche a Torino, Alessandria, Bassano del Grappa, Ascoli Piceno, Firenze, Livigno e Venezia.

