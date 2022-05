FESTA DELLA MAMMA, A MILANO E IN LOMBARDIA: BOOM DI PRENOTAZIONI PER TORTE A FORMA DI CUORE (+15%)

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 12:25

GRENDE RISCHIESTA ANCHE PER FIORI E PIANTE (+10%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2022 – La ‘Festa della Mamma’, che si celebra domenica 8 maggio, si conferma un momento importante e particolarmente apprezzato dai milanesi e dai lombardi.

Anche quest’anno, infatti, la ricorrenza – per quanto riguarda la vendita di dolci, fiori e piante – fa registrare registrare numeri da record.

Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’, realtà della Grande Distribuzione Organizzata con una settantina di punti vendita nel Nord Italia (una cinquantina dei quali in Lombardia), secondo cui le prenotazioni e le proiezioni di vendita di dolci (la stragrande maggioranza torte a forma di cuore) sono aumentate del 15% rispetto al 2021. Trend positivo anche per fiori e piante con un incremento degli acquisti del 10%.

“La ‘Festa della Mamma’ – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – continua a essere un punto di riferimento per moltissime famiglie. Quest’anno, solo in termini di prenotazioni, per i dolci abbiamo già raggiunto quota 38.000 e la proiezione finale delle vendite dovrebbe arrivare a oltre 45.000 pezzi”. La pasticceria è una peculiarità che da sempre caratterizza l’attività dei ‘Supermercati Il Gigante’: tra pasticceri e personale che opera al banco il settore occupa infatti 430 persone, con vere e proprie pasticcerie all’interno dei punti vendita. In vista della ‘Festa della Mamma’, particolarmente gettonate le torte a forma di cuore guarnite con fragole o altra frutta. Così come grande successo per quelle personalizzate con immagini che riproducono la festeggiata.

Numerose, infine, anche le richieste nelle versioni senza glutine. Tra i fiori, primato per fiori recisi, rose stabilizzate, piante d’appartamento e per la coltura idroponica.

