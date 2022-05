Segrate. Poste Italiane a Novegro al 70° anniversario dell’Associazione Nazionale Carristi D’Italia con uno speciale annullo filatelico dedicato

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 12:20

Milano, 6 maggio 2022 – Poste Italiane partecipa 70°anniversario dell’Associazione Nazionale Carristi D’Italia con uno speciale annullo filatelico dedicato. L’iniziativa filatelica si svolgerà sabato 7 maggio dalle 10,00 alle 16,00 presso il Parco Esposizione Novegro Via Novegro, 37 a Segrate.

L’Annullo Filatelico è stato richiesto dall’A.N.C.I. in occasione del 70° anniversario dalla costituzione che è avvenuta nel 1952.

A.N.C.I. costituita con sede a Roma, via Sforza 8, si propone di tenere vivo nei carristi l’amore per la Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni e la memoria dei suoi eroici caduti, promuove i vincoli di solidarietà fra tutti i militari in congedo ed in servizio, assiste moralmente e materialmente i soci e le famiglie.

Nei centoventi giorni successivi alla manifestazione l’annullo rimarrà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Segrate, per soddisfare le richieste dei collezionisti.

Trascorso tale periodo i piastrini filatelici saranno depositati presso il Museo della Comunicazione in Roma.