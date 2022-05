DOMANI. E’ ANCHE “L’ALTRA FESTA DELLA MAMMA”

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 11:08

(mi-lorenteggio.com) ROMA, 7 MAGGIO 2022. Domani è la festa della mamma, e come ogni anno il nostro affettuoso pensiero va a tutte le mamme italiane e quest’anno aggiungiamo anche a quelle ucraine profughe in Italia, negli altri paesi o rimaste in madre patria. A tutte loro i nostri migliori auguri. Ma domani, 8 maggio è anche l’altra festa della mamma di tutte quelle mamme non umane, pelose o pennute che siano, sono anche loro mamme e spesso sono più dedite ed affettuose con i loro cuccioli di alcune mamme umane quindi auguri anche a loro. E per tornare alle mamme umane vogliamo estendere i nostri auguri anche alle centinaia di migliaia di donne che dedicano il loro amore fino a chiamarli figli ai loro animali domestici, in particolare cani e gatti. Le mamme dei pelosi, anche per loro è un giorno di festa e noi come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDAA non vogliamo dimenticare nessuna perchè domani 8 maggio è la festa di tutte le mamme, comprese quelle pelose e quelle dei pelosi. Auguroni.

V.A.