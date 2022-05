LOMBARDIA. AL VIA DOMENICA 15 MAGGIO LE INIZIATIVE DELLA ‘GIORNATA DEL VERDE PULITO 2022’

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 17:33

Milano, 13 maggio 2022 – Si svolgerà domenica 15 maggio, la ‘Giornata del Verde Pulito’, per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali, chiedendo loro di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore con guanti e sacchetti alla mano. L’iniziativa promossa da Regione Lombardia, mira a coinvolgere sempre di più i giovani, sulle tematiche ambientali sviluppando un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui vivono, studiano e passano il tempo libero.

REGIONE LOMBARDIA SUPPORTA E VALORIZZA INIZIATIVE DEI TERRITORI – “La ‘Giornata del Verde Pulito’ è un’iniziativa importante, un’occasione preziosa – ha commentato l’assessore all’Ambiente e Clima – per informare sui temi della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. Questa giornata darà sicuramente impulso ai Comuni nell’organizzazione di azioni di pulizia di aree verdi pubbliche, boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d’acqua. Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà, supporta e valorizza con entusiasmo le iniziative proposte dai territori, che domenica saranno protagonisti di azioni di educazione ambientale”.

SOCIAL CALL FOTOGRAFICA – Anche quest’anno alla Giornata sarà collegata una social call fotografica. I Comuni aderenti potranno partecipare inviando la foto più rappresentativa della manifestazione entro il 30 maggio alla casella mail verdepulito@regione.lombardia.it. Le foto inviate verranno rese disponibili sulla pagina dell’evento raggiungibile dal portale regionale www.regione.lombardia.it e promosse sui canali social di Regione Lombardia a partire dal 1° giugno. Gli utenti avranno la possibilità di votare pubblicamente, entro il 15 giugno, la foto più emblematica e il miglior programma di iniziative pensato dai Comuni, che parteciperanno alla call suddivisi per categorie in base agli abitanti (<5.000, 5.000-15.000 e >15.000). I Comuni potranno così vincere la disponibilità di uno spazio a Palazzo Lombardia per un loro evento da organizzare in occasione del pre-Forum dello Sviluppo Sostenibile, il prossimo ottobre. Il prossimo 29 giugno, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, saranno invitati tutti i partecipanti alla Giornata del Verde Pulito 2022 e sarà annunciata la classifica finale della social call.

GLI APPUNTAMENTI – L’assessore regionale all’Ambiente parteciperà agli eventi organizzati in occasione delle Giornata del Verde pulito a:

Carnago (VA) alle ore 9,00 con ritrovo presso il palazzo comunale – Piazza Gramsci, 3;

Busto Arsizio (VA) alle ore 10,00 con ritrovo presso lo spazio antistante il Centro del riuso che si trova in via Arturo Tosi;

San Colombano al Lambro (MI) alle ore 11,30 davanti al Comune – via Monti n 47 – nella zona collinare di Via Madonna dei Monti – loc. Madonna dei Monti.

Giornata del verde pulito, mercoledì 18 maggio intervento al Laghetto di Giussano

Una pulizia straordinaria delle aree limitrofe al Laghetto di Giussano con il diretto coinvolgimento della Cooperativa Donghi e de Il Mosaico, per valorizzare un’esperienza sociale già attiva sul territorio di Giussano.

A distanza di tre giorni dalla data “ufficiale” di mercoledì 15 maggio, l’Amministrazione Comunale sosterrà un intervento calendarizzato per la mattinata di mercoledì 18 maggio nei pressi del Laghetto di Giussano.

Qui si ritroveranno ragazze e ragazzi disabili della Cooperativa sociale “Luciano Donghi” di Lissone che ormai da tempo conducono un’importante attività sul territorio, impegnandosi in modo del tutto spontaneo e volontario per la pulizia dei sentieri e dei parchi che vengono fruiti da centinaia di persone. È grazie al loro impegno, svolto lontano dai riflettori ma costante e accurato, che l’area Laghetto si presenta quotidianamente pulita da cartacce e mozziconi purtroppo abbandonati da chi non ha a cuore il territorio. Al loro fianco saranno presenti anche ragazze e ragazzi de Il Mosaico che daranno manforte nella pulizia e renderanno ancora più bello lo spazio ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro.

Sul posto saranno presenti anche i volontari del Gruppo giussanese di Protezione Civile che coadiuveranno nella raccolta del rifiuto e nello smaltimento.

“In occasione della Giornata del verde pulito abbiamo scelto di valorizzare una straordinaria esperienza sociale, oltre che ambientale, già attiva nel nostro territorio – afferma Giacomo Crippa, assessore con delega all’Ambiente – E’ edificante sapere che ogni settimana, in modo del tutto volontario, ci sono persone che si prendono cura del nostro territorio e ci aiutano a renderlo ancora più bello e pulito; una menzione speciale va al gruppo “demas da fa” che sta raccogliendo tante esperienze positive di piccole missioni ambientali volontarie. Ringrazio la Cooperativa Donghi per aver risposto in modo entusiasta alla nostra proposta di voler coinvolgere anche Il Mosaico nella giornata del 18 maggio, un momento semplice ma che per noi è ricco di significato: valorizzare il territorio, prendersene cura ognuno con le sue abilità è un elemento essenziale per tutelare l’ambiente, patrimonio di tutti”.