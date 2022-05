Inaugurata la rotatoria in memoria di Euride Zini, fondatrice dello storico pastificio di Cesano Boscone

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 17:48

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 maggio 2022 – Sabato 14 maggio è stata inaugurata a Cesano Boscone la rotatoria intitolata a Euride Zini, fondatrice dello storico pastificio, ma prima di tutto donna coraggiosa e determinata che ha saputo farsi strada in un periodo storico in cui l’imprenditoria femminile era una vera eccezione. Una donna che, con spirito di sacrificio e forza di volontà, è riuscita a tramandare la propria passione di generazione in generazione.

Cesano Boscone, inaugurazione e intitolazione della rotatoria a Euride Zini. Nella foto da sx Corrado Vezzani il figlio e Simone Negri sindaco e Arianna Errante direttore markeing



Questa dedica ha un grande valore simbolico, sia perché la rotonda si trova proprio vicino alla sede dell’azienda, sia perché consolida il forte legame che negli anni si è andato a creare tra la comunità di Cesano Boscone e il pastificio.

Un momento di soddisfazione perché, come afferma Arianna Errante, direttore marketing di Zini, “si tratta non solo di un riconoscimento per i traguardi raggiunti dal pastificio, ma anche per il patrimonio delle persone, a livello di coinvolgimento e condivisione dei valori dell’azienda”.

Cesano Boscone, inaugurazione e intitolazione della rotatoria a Euride Zini. Nella foto da sx Corrado Vezzani il figlio, Maurizio Vezzani il nipote con la figlia



All’inaugurazione, era presente il sindaco Simone Negri che ha ricordato l’attenzione e l’impegno costante di Zini nel promuovere iniziative di valore per il territorio. Oltre al figlio di Euride, Corrado Vezzani, erano presenti il nipote Maurizio Vezzani (attuale CEO di Zini) e la piccola pronipote Cecilia, che insieme alla sorella Viola rappresentano lo sguardo al futuro dell’azienda.

Una storia di successo e impegno iniziata nel 1956 e oggi valorizzata attraverso un gesto significativo ed emozionante che rinsalda il legame con la tradizione e con lo spirito della fondatrice.