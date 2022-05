Rosa Chemical in visita ai piccoli degenti del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 17:05

Milano, 19 maggio 2022 – Oggi pomeriggio l’artista Rosa Chemical ha fatto visita ai bambini del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), regalando loro un momento all’insegna della gioia e della spensieratezza. Una nuova iniziativa di GSD Foundation, la fondazione del Gruppo San Donato che ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di promuovere l’umanizzazione delle cure. I piccoli degenti, non solo italiani, ma che provengono spesso anche da Paesi lontani come Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania, hanno trascorso un pomeriggio in allegria insieme all’artista, ricevendo anche dei ricchi cestini di frutta fresca, donati dall’azienda F.lli Orsero, per ribadire l’importanza di un corretto stile di vita e di una sana alimentazione, fin dall’infanzia.

“Andare a fare visita ai bambini ricoverati al Policlinico San Donato è stato per me un momento di grande commozione e gioia. Se c’è una cosa che questi piccoli eroi mi hanno insegnato è che nella vita bisogna imparare a rialzarsi, accettando le sfide, senza arrendersi mai. I loro sorrisi mi hanno riempito il cuore” ha dichiarato il cantante.