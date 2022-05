Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 69° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 22:28

(mi-lorenteggio.com) Roma, 22 maggio 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Brigata, Ottavio Renzi, il seguente messaggio:

«Il 69° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, in Cuneo, è occasione per rinnovare il mio deferente omaggio al labaro dell’Associazione, testimonianza dei valori e della dedizione al dovere dei Fanti Piumati.

Ai caduti della specialità, sia in guerra sia in pace, e a tutti coloro che sopportano ferite nel corpo e nello spirito, rivolgo il commosso pensiero della Repubblica.

Il territorio cuneese è strettamente legato alla storia delle fiamme cremisi e del cappello piumato, indossato per la prima volta da Giuseppe Vayra, e che ancora oggi contraddistingue gli appartenenti alla specialità.

Il raduno rappresenta un’occasione per ripercorrere le gesta dei tanti bersaglieri che hanno contribuito a scrivere la storia dell’Esercito Italiano e quella dell’Unità d’Italia, anche nelle sfide che li vedono attualmente impegnati in svariati teatri operativi internazionali e, sul territorio nazionale, nelle operazioni di supporto alle Forze dell’Ordine.

Mi è grato rivolgere il mio apprezzamento all’Associazione Nazionale, custode del comune patrimonio di ideali, che opera con dedizione per mantenere l’unione tra le generazioni dei bersaglieri di ogni età.

Invio a tutti i convenuti l’augurio per la piena riuscita dell’evento, unendomi alla stima e all’affetto con cui la popolazione abbraccerà i partecipanti».

Inoltre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia”, Generale di Squadra Aerea Giulio Manini, il seguente messaggio:

«In occasione del XXI Raduno Nazionale, mi è gradito rivolgere il mio saluto all’Associazione Arma Aeronautica che festeggia il 70° anniversario della sua fondazione e a quanti si ritroveranno ad Alghero.

Mentre rendo omaggio ai labari delle associazioni d’arma presenti e alla memoria di quanti con abnegazione hanno testimoniato il loro attaccamento alla Patria, sottolineo come il patrimonio di valori e la tradizione di professionalità dell’Aeronautica Militare, con il coinvolgimento di tutti gli appassionati dello sport aeronautico e del progresso del volo, costituiscono una meritoria caratteristica dell’attività dell’Associazione che punta a custodirne le esperienze, nella ideale staffetta che lega militari in servizio e in congedo.

Auguro un proficuo incontro ed esprimo apprezzamento per le attività di volontariato svolte coinvolgendo anche la partecipazione delle giovani generazioni e dei familiari, contribuendo così alla coesione del Paese.

A un passo dal traguardo che porterà a festeggiare il prossimo anno il centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare, esprimo a tutti i presenti, a nome della Repubblica, sentimenti di stima e gratitudine».