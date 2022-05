Robecchetto con Induno. SABATO 18 GIUGNO “CICLOTOUR NEL NAVIGLIO GRANDE”

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 19:29

(mi-lorenteggio.com) R0becchetto, 23 maggio 2023. A Robecchetto con Induno tutto è pronto per il “Ciclotour del Naviglio Grande”. L’evento si svolgerà sabato 18 giugno 2022 con ritrovo alle ore 13.45 presso la biblioteca comunale “Alda Merini” in via Novara 11. È un’iniziativa per vivere e conoscere il territorio organizzata dalla biblioteca in collaborazione con la Pro Loco e legata all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che ingloba

diversi e importanti obiettivi.

«Il tour in bicicletta riguarda l’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili”. – spiega il

sindaco Giorgio Braga – I partecipanti saranno accompagnati da Pietro Beretta,

guida naturalistica ed escursionistica autorizzata del Parco Lombardo della Valle

del Ticino e dalla professoressa Francesca Rognoni, storica dell’arte ed esperta

del territorio».

È previsto un rinfresco finale. Per partecipare occorre prenotarsi e versare la quota

individuale di partecipazione entro il prossimo giovedì 16 giugno.

Intanto, a Robecchetto con Induno, per i più piccoli è anche tempo di continuare le

“Colazioni all’Alda Merini”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con gli “Amici della Biblioteca” e il Bar

Emma, si svolgerà all’aperto, nel parco della biblioteca, sabato 28 maggio alle

ore 10.00. Prevede, per un massimo di 15 bambini dai 3 ai 7 anni, una ricca

colazione e lettura in presenza.

È consigliato l’uso della mascherina. Il costo di partecipazione è di 3,00 euro.

La prenotazione è obbligatoria (tramite: amicibibliotecarobecchetto@gmai.com).

V.A.