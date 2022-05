Bollate. Verde pulito, famiglie e bambini impegnati a raccogliere rifiuti

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 16:46

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 maggio 2022 – La “Giornata del Verde Pulito 2022” di Regione Lombardia si è tenuta a Bollate domenica 22 maggio ed è stata una bella iniziativa dedicata al tema della sostenibilità e della cura dell’ambiente e alla sensibilizzazione alla responsabilità per il luogo in cui tutti noi viviamo. Quest’anno le attività di pulizia si sono concentrate lungo le piste ciclopedonali di Bollate: via Verdi, via Perlasca, via Friuli Venezia Giulia e un pezzo anche del Parco centrale.

Ben 20 i sacchi di rifiuti raccolti da circa una ventina di persone di ogni età.

“E’ stata una giornata partecipata e divertente – spiega l’Assessore all’Ambiente Ida DeFlaviis – dove ha trionfato il desiderio di stare insieme per una causa comune finalizzata alla sensibilizzazione di tutti i bollatesi. C’erano molti bambini e famiglie al completo. Un bel segnale sia dal punto di vista ambientale che sociale visto il gusto e il desiderio di tutti di fare comunità. Una comunità sostenibile”.

Redazione