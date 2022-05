Alla Pelvic Floor Unit il dispositivoper il trattamento dell’incontinenza urinaria

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 14:07

Una nuova opzione terapeutica per la riabilitazione del pavimento pelvico

(mi-lorenteggio.com) Monza, 26 maggio 2022 – La Pelvic Floor Unit afferente alla Clinica di Ginecologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza – Università degli Studi di Milano-Bicocca diretta dal prof. Fabio Landoni, si è dotata di un dispositivo innovativo per il trattamento

dell’incontinenza urinaria. Questo dispositivo terapeutico non invasivo interagisce con il

tessuto neuromuscolare inducendo intense contrazioni attraverso un campo

elettromagnetico specifico con tecnologia TOP FMS (Flat Magnetic Stimulation). Grazie a

questa innovativa tecnologia, il campo elettromagnetico è distribuito omogeneamente senza

picchi di intensità, garantendo una migliore tolleranza ed efficacia. Questo campo

elettromagnetico stimola i muscoli del pavimento pelvico e ripristina il controllo

neuromuscolare. La terapia può essere eseguita con le pazienti che restano vestite.

“La Pelvic Floor Unit della ASST Monza nasce dall’esigenza di offrire alle pazienti con

disfunzioni del pavimento pelvico il miglior percorso diagnostico-terapeutico, offrendo un

approccio integrato e personalizzato in un’unica infrastruttura dedicata alla donna – afferma

il dott. Matteo Frigerio, coordinatore della Pelvic Floor Unit di Monza -. I servizi offerti sono

molteplici, e tra gli altri includono la riabilitazione del pavimento pelvico, le iniezioni

intravescicali di tossina botulinica, le instillazioni vescicali di acido ialuronico, la laserterapia,

sino a ricorrere, nei casi più complessi, a trattamenti chirurgici individualizzati. Con questo

dispositivo l’unità potrà offrire una terapia innovativa e non invasiva alle donne affette da

incontinenza urinaria”.

Una patologia che riguarda circa 5 milioni di italiani – di cui il 60% donne – e che porta

anche a problematiche di natura psicologica. Sono questi i dati ufficiali, relativi

all’incontinenza urinaria, della Fincopp – Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del

Pavimento Pelvico – che forniscono un quadro molto dettagliato su questa problematica.

“L’incontinenza è un problema che spesso si vorrebbe non vedere ma che tuttavia riguarda

il 13,7% della popolazione sopra i 65 anni – dichiara la dott.ssa Serena Maruccia, medico

chirurgo specialista in Urologia, collaboratrice della Clinica Ginecologica del San Gerardo di

Monza per la supervisione scientifica del progetto e docente di Riabilitazione del Pavimento

Pelvico in ambito Uro-Andrologico per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca –. Non è

assente nei giovani ma è innegabile come l’invecchiamento della popolazione ci costringerà

a fare i conti con questa che sarà una condizione sempre più comune, con una prevalenza

delle donne maggiore di quella degli uomini. Preoccupante è il fatto che solo il 25% delle

persone affette da incontinenza ha poi il coraggio di parlarne con il proprio medico”.

Continua il dottor Frigerio: “Nelle forme più lievi di incontinenza urinaria molto spesso le

donne tendono a considerare il problema come una naturale evoluzione dell’avanzare

dell’età e a posticipare il consulto medico solo all’aggravarsi dei sintomi. Al fine di sfatare

questo tabù occorre sempre di più, anche mediante i mezzi di comunicazione, far presente

alle donne che esistono numerose possibilità di cura e non basta utilizzare quotidianamente

un assorbente per poter vivere serenamente la vita di tutti i giorni, ma bisogna affidarsi a

medici esperti per migliorare la propria qualità di vita”.

Poter intervenire tempestivamente su queste problematiche permette di avere risultati

migliori ed uscire da situazioni in cui si è condizionati anche nella vita sociale perché

l’incontinenza influisce in modo sostanziale sulla qualità della vita. Infatti, i costi psicosociali

comprendono imbarazzo, rabbia, restrizione sociale e isolamento, perdita di autostima,

attività sessuale inibita e assenteismo dal lavoro. È per questo che diventa necessario

intervenire con le giuste tempistiche, come sostiene la dottoressa Maruccia: “Il vissuto

emotivo delle donne affette da incontinenza ha un impatto negativo sulla quotidianità e sulla

gestione delle relazioni interpersonali. L’imbarazzo che accompagna queste donne è forse

più rumoroso del loro silenzio. La persistenza del problema non aiuta a rafforzare il tessuto

sociale di queste donne. Anche dal punto di vista clinico, tuttavia, la tempestività di

intervento terapeutico e riabilitativo, riduce la necessità di interventi invasivi. Prima si

interviene sul sintomo, maggiori saranno le possibilità di evitare un intervento chirurgico”.

V.A.