Assago. Accenture inaugura il nuovo People Hub di MilanoFiori

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 21:23

Terza tappa del programma Forward Building con investimento di 360 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2022 – Accenture, azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali con oltre 19.000 dipendenti in Italia, apre le porte del nuovo People Hub Milanofiori, nella zona direzionale e commerciale di Assago (Mi).

Il building fa parte del più ampio progetto di sviluppo avviato nella zona e che oggi annovera strutture di grande rilevanza per il pubblico come il Centro Direzionale Milanofiori, un Centro Commerciale, il Mediolanum Forum e il Teatro Repower.

ll People Hub Milanofiori si sviluppa su 11 piani per circa 32.000 mq ed è pronto per accogliere ogni giorno 3.000 talenti. Andando incontro alle mutate esigenze delle persone e ai nuovi scenari del lavoro, l’edificio, che nella forma riproduce l’iconico simbolo “>” di Accenture, è stato pensato come un luogo di relazione e aggregazione in cui collaborare e co-creare soluzioni innovative, beneficiando delle più moderne infrastrutture e tecnologie e in stretta relazione con l’ecosistema.

Costruito da zero secondo i più moderni criteri di sostenibilità e sicurezza, il building rappresenta la terza tappa del programma nazionale Forward Building avviato nel 2019 con un investimento complessivo di 360 milioni di euro e 70.000 mq di nuovi spazi, volto a ridisegnare l’esperienza professionale delle proprie persone promuovendo un modello di lavoro che bilancia dimensione virtuale e fisica.

Nel building, circondato dal verde, sono presenti zone per meeting informali, ambienti creativi e centri esperienziali dove immergersi nelle nuove tecnologie, spazi interni ed esterni dedicati alla socializzazione (bar, aree break e terrazze), servizi per lo sport come spogliatoi con docce e armadietti, un Auditorium per eventi ed un Training Center per un’esperienza di apprendimento inclusiva e stimolante attraverso spazi modulabili e supporti tecnologici dedicati.

In ogni piano è a disposizione una grande Kitchenette attrezzata con vending machine, erogatori di acqua, forni microonde, frigorifero, tavoli e sedute.

Nel People Hub troveranno spazio anche l’Accessibility Lab con strumenti e tecnologie a supporto delle persone con disabilità, aree dedicate alle neomamme e alle visite di Medicina del Lavoro con personale sanitario dedicato e un centro per il recruiting dei nuovi talenti.

“Questa inaugurazione avviene in una fase storica importante che, dopo la fine dello stato di emergenza, vede le persone tornare a vivere una nuova normalità”, ha commentato Fabio Benasso, Presidente di Accenture Italia. Siamo dunque ancora più orgogliosi di aprire le porte di un luogo dove ci si potrà ritrovare e, grazie al supporto delle più moderne tecnologie, mettere in pratica quel cambio di passo nel concepire l’esperienza professionale che si è affermato in questi ultimi anni. Con il People Hub di Milanofiori rafforziamo ulteriormente la nostra presenza sul territorio che già ci vede protagonisti con il Corporate Center di Via Bonnet e due importanti hub di accesso all’innovazione come l’Accenture Customer Innovation Center e il Milan Industry X Innovation Center. Segnali concreti di quanto l’Italia sia uno snodo centrale nella strategia di Accenture”.

“A soli sette mesi dall’apertura del Corporate Center di Via Bonnet a Milano, siamo entusiasti di aprire le porte di questa nuova sede che diventerà il cuore pulsante della nostra presenza in Lombardia, un hub in grado di accogliere talenti, aziende, startup e università, favorire la collaborazione a rete e promuovere un nuovo approccio al lavoro basato su agilità e obiettivi”, ha commentato Mauro Macchi, Amministratore Delegato di Accenture Italia. “Un programma all’avanguardia per ambizione e investimenti necessario per mettere in pratica quella speciale combinazione tra tecnologia e ingegno umano che riteniamo strategica per rilanciare il Paese sulla scena internazionale e aumentarne la competitività”.

Una costruzione all’insegna della sostenibilità. Dopo il Corporate Center di via Bonnet a Milano, anche il People Hub Milanofiori ha avviato il percorso per ottenere la Certificazione LEED® e quella WELL Building Standard™ che valutano come l’ambiente fisico e sociale influenzi la salute, il benessere e la performance dei dipendenti.

La qualità dell’aria negli ambienti interni verrà migliorata grazie a finestre ad apertura programmata, alla tecnologia B-grid che gestisce i valori relativi alla qualità dell’aria, alla temperatura e all’umidità e al sistema di BMS che consente di ristabilire valori normali laddove siano superiori o inferiori ai livelli di riferimento. Pannelli solari aumenteranno la performance energetica dell’edificio che prevede in tutti gli spazi luci a basso consumo energetico, stoviglie e bicchieri compostabili e rubinetti a risparmio idrico.

Nell’area di parcheggio, che ospiterà anche rastrelliere per bici e monopattini, saranno disponibili colonnine per la ricarica di auto elettriche grazie alla collaborazione tra Accenture e Free2Move eSolutions.