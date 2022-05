Firmato a Lissone il Patto Locale per la Lettura

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 11:21

una rete cittadina per promuovere la cultura del libro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 27 maggio 2022. È stato sottoscritto il 25 maggio 2022 presso la Biblioteca Civica di Lissone, polo culturale della città, il Patto Locale per la Lettura. Promotore del Patto è il Comune di Lissone, rappresentato dal Sindaco e attraverso la propria Biblioteca.

Hanno aderito al Patto tanti Istituti scolastici, a partire dall’Istituto Comprensivo I di via Mariani, Comprensivo II – Rita Levi Montalcini e Comprensivo III – De Amicis, oltre all’Istituto Superiore Meroni e al Liceo Umanistico Giuseppe Parini (sezione di Lissone).

Hanno, inoltre, partecipato agli incontri preparatori diverse associazioni culturali, associazioni di settore invitate al tavolo in quanto affini, per i contenuti del loro statuto, alla tematica oggetto del Patto. Delle associazioni partecipanti hanno sottoscritto sin da ora il Patto l’Associazione Athèna, l’Associazione Teatro dell’Elica, il Circolo Don Bernasconi e la Compagnia Teatro Instabile, mentre altre hanno comunicato che intendono aderire in seguito. Infine, fa parte del Patto la libreria “Il libro è”, unica libreria in Lissone, ulteriore presidio sul territorio per chi ama i libri e la lettura.

Nella sala polifunzionale della biblioteca soggetti istituzionali, enti, associazioni culturali e scuole hanno manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione uniti in un obiettivo comune: diffondere la lettura attraverso una rete cittadina. Il Patto è un accordo per le politiche di promozione del libro e della lettura, condiviso da istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale.

Alla cerimonia di firma del Patto, oltre alle autorità istituzionali ed ai rappresentanti delle realtà aderenti alla rete, hanno partecipato molti studenti e studentesse dei vari ordini di scuola, portando letture ed esperienze personali che hanno condiviso con gli altri.

Il Patto Locale per la Lettura è un patto aperto, inclusivo, al quale potranno aderire, da qui in avanti, oltre agli attuali firmatari, tutti i soggetti che ne condividano gli scopi e i principi fondanti.

Grazie alla sottoscrizione del Patto per la Lettura, Lissone ha acquisito un ulteriore requisito, oltre a quelli già posseduti negli scorsi anni, per confermare anche per il prossimo biennio (2022-2023) la qualifica di Città che Legge, ottenuta per la prima volta nel 2017 e conferita dal Centro per il libro e la lettura d’intesa con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. La qualifica viene riconosciuta alle città italiane che attuano, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura, come valore riconosciuto e condiviso.

V.A.