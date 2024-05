Bergamo: Il Pd promette 5 nuove moschee. Magoni (FDI): “I bergamaschi meritano senza dubbio di meglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024. In campagna elettorale con la candidata PD Carnevali, l’assessore Angeloni della Giunta Gori chiede scusa alla comunità islamica per non aver realizzato una moschea e spiega che con il loro nuovo PGT se ne potranno realizzare fino a cinque.

Ecco le parole di Lara Magoni, candidata con Fratelli d’Italia alle prossime Elezioni europee:

“In occasione della campagna elettorale, il PD torna alla carica con promesse, opportunismo e accuse pretestuose. Tra le priorità della sinistra bergamasca c’è l’edificazione di ben cinque nuove moschee. Eppure, la città in questi anni ha evidenziato altri bisogni, molto più urgenti e importanti. Pensiamo per esempio al tema della sicurezza, trascurato da anni a causa della miopia di un’amministrazione che non ha saputo garantire ai suoi cittadini la sicurezza nelle stazioni, diventate ormai luoghi di spaccio e criminalità, od ogni ora del giorno e della notte. I bergamaschi meritano senza dubbio di meglio”.