BAREGGIO. LE ASSOCIAZIONI “ADOTTANO” LE PANCHINE E LE RIMETTONO A NUOVO

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 9:59

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 maggio 2022 – Un tocco di colore nel centro del paese grazie all’iniziativa del presidente del Consiglio comunale Angelo Cozzi, che ha deciso di coinvolgere tutte le associazioni bareggesi in un progetto di restyling delle panchine partendo dalla piazza Cavour. Nei giorni scorsi Cozzi ha inviato una mail per proporre alle associazioni di restaurare le panchine e di dipingerle con i loro colori e loghi. “L’obiettivo dell’iniziativa è duplice – ha spiegato Cozzi -: da un lato restituire decoro alla nostra piazza in quanto diverse panchine sono usurate dal tempo, dall’altro dare visibilità alle associazioni del paese, che potranno ‘sponsorizzarsi’ adottando una panchina. Sono soddisfatto perché le adesioni sono già numerose e nei prossimi giorni, ovviamente in maniera scaglionata per non far rimanere la piazza senza panchine, inizieranno i lavori”.

Redazione