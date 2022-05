Presentata sul lungolago di Gavirate la V edizione di “Ambientiamo”

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 16:18

(mi-lorenteggio.com) Varese, 28 maggio 2022 – Presentata oggi, nel corso della conferenza stampa svoltasi sul lungolago di Gavirate, la V edizione di “Ambientiamo”.

Presente una delegazione del Movimento Cinque Stelle Lombardia con il Consigliere regionale Roberto Cenci, nelle vesti del padrone di casa.

Il prossimo 26 giugno torna “Ambientiamo”.

Appuntamento dalle 10.00 a Fagnano Olona presso l’approdo Calipolis in via Cristoforo Colombo, con l’ormai classico appuntamento con l’Ambiente voluto e organizzato dal Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Roberto Cenci, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il tema di questa edizione saranno le problematiche della Valle Olona

La manifestazione è volta alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche ambientali, importanti per il territorio del varesotto e delle province limitrofe.

Roberto Cenci (M5S): «Sono entusiasta di poter annunciare che anche quest’anno il Movimento Cinque Stelle è riuscito a riportare l’ambiente al centro dell’agenda politica. Sono soprattutto orgoglioso di poter tornare in mezzo ai cittadini a parlare di tematiche che mi stanno particolarmente a cuore e che riguardano la tutela del nostro territorio. Il tema cardine di questa edizione saranno i problemi di inquinamento della Valle Olona e del fiume Olona. Problemi che intendiamo affrontare e risolvere attraverso la riqualificazione e la tutela ambientale per far tornare a splendere la Valle Olona, il fiume Olona, e il territorio che attraversa. Non ci fermeremo però a questo. Al centro della quinta edizione saranno anche le tematiche legate all’inceneritore ACCAM, lo sviluppo di Malpensa e il lago di Varese che grazie al nostro impegno per la riqualificazione, presto tornerà balneabile».