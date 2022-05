FLASH MOB LEGA GIOVANI A MAGENTA: AUTONOMIA PER LA LOMBARDIA

Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 18:09

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 31 Maggio 2022 – I giovani della Lega del Ticino celebrano la festa della Lombardia fra sventolii di bandiere e uno striscione di trenta metri che recita “Auguri Lombardia, ti regaleremo l’autonomia”.

“Il 29 maggio è la festa della Lombardia e, come Lega Giovani Ticino, – dichiara Christian Colombo, coordinatore provinciale dei giovani leghisti – abbiamo scelto di organizzare un flash mob in uno dei luoghi più significativi per la storia della nostra provincia, allo scopo di rilanciare la battaglia dell’autonomia della Lombardia e per rimarcare il profondo legame del nostro movimento con la storia e l’identità del territorio. La battaglia per l’autonomia della Lombardia – prosegue Colombo – vedrà sempre in prima linea i giovani della Lega, orgogliosi di essere parte dell’unico partito che sta sostenendo a gran voce l’attuazione del regionalismo differenziato, come previsto dalla Costituzione, per assicurare prosperità, sviluppo e tutela dei territori, e premiando le amministrazioni virtuose e meritevoli di più autonomia fiscale ed esecutiva.”

“L’attaccamento alle nostre radici – aggiunge il segretario della Lega di Magenta Kevin Bonetti – è più forte che mai. Sono felice che i giovani della Lega abbiano scelto di organizzare a Magenta il loro flash mob. Qui la Lega e il centrodestra hanno promosso a vari livelli la conoscenza del territorio magentino e della Lombardia, e saranno sempre pronti a difendere quelle che sono le nostre identità e le nostre tradizioni, sapendo rinnovarle grazie al supporto dei tanti giovani che in città siamo riusciti ad attivare e coinvolgere in questi 5 anni di mandato. Ringrazio il deputato e coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Curzio Trezzani e il coordinatore della Lega Giovani Lombardia Alessandro Verri per la loro presenza a quest’iniziativa organizzata dai nostri giovani e – conclude Bonetti – per essere passati al gazebo del centrodestra che si è tenuto a Ponte Nuovo.”