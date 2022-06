CAVENAGO BRIANZA CEM Ambiente. L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio e nomina il nuovo CdA

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 15:57

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 1° giugno 2022. Un’Assemblea importante quella che si è svolta ieri, martedì 31 maggio 2022, nell’Auditorium di Bussero, dove i Soci di CEM hanno approvato all’unanimità il Bilancio 2021 e nominato Il nuovo Consiglio di Amministrazione che vede Alberto Fulgione, ex Sindaco di Liscate, nuovo Presidente dell’utility di Cavenago. Ma vediamo per punti:

Approvato il Bilancio 2021

A presentare il documento finanziario, il Presidente (uscente) Giovanni Mele che ha evidenziato, in particolare, alcuni punti strategici dell’attività di CEM come l’ottimo andamento di Ecuosacco che coinvolge ormai 44 Comuni e oltre 400 mila abitanti, e l’ampliamento continuo della compagine societaria che ha portato a 71 i Comuni soci con gli ultimi ingressi di Cologno Monzese, Melegnano, Torrevecchia Pia e Borgo San Giovanni. In corso di perfezionamento gli ingressi dei Comuni di Mediglia, Sordio e Tribiano.

Il focus è andato poi sugli economics del primo bilancio unificato dopo la fusione tra CEM Ambiente e CEM Servizi: 76milioni circa di fatturato (+ 8 milioni di euro rispetto al 2020) e un utile netto di oltre 2,7milioni di euro. “Numeri importanti e in progressivo miglioramento – ha commentato Mele – che indicano il buon funzionamento e il buono stato di salute della nostra società”.

Il nuovo Presidente è Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate

Nella stessa Assemblea anche la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, destinato a guidare la società per i prossimi tre anni. Per la carica di Presidente è stato eletto Alberto Fulgione; al suo fianco i Consiglieri Laura Elena Cinquini e Corrado Boccoli che, confermato dal precedente Cda, ha ringraziato i Sindaci per la fiducia rinnovata e rilanciato sul futuro con l’obiettivo di “continuare l’importante lavoro avviato e raccogliere le nuove sfide che, insieme ai Soci, dovremo intraprendere”.

Auguri di buon lavoro ai nuovi rappresentanti di CEM da parte del Presidente uscente Giovanni Mele, alla guida della società dal 2019, e che nel passaggio di consegne ha voluto sottolineare l’importante eredità ceduta ai nuovi amministratori: una società in crescita e un importante Piano industriale tutto da realizzare.

A chiudere i lavori, la parola al nuovo Presidente Fulgione che, dopo aver ringraziato il Cda uscente per il lavoro fatto in anni non semplicissimi, ha messo l’accento sul futuro di CEM: “I rifiuti sono un ambito strategico e di fondamentale importanza per l’economia del nostro Paese e rappresentano un’opportunità concreta di agire a favore della sostenibilità. Ma sono un ambito strategico anche a livello locale, per i nostri Comuni che devono offrire un servizio adeguato ai loro cittadini. Due aspetti della stessa medaglia che una società pubblica come CEM ha sempre assicurato grazie a scelte attente e innovative. Noi oggi raccogliamo questa eredità con l’obiettivo di crescere ancora, come società e come territorio, facendo sempre più rete e attivando tutte le sinergie necessarie, anche con le altre società pubbliche del territorio, a garantirci sperimentazione, sviluppo e innovazione. Tre anni di sfide importanti ci aspettano; le potremo realizzare grazie al sostegno di tutta l’Assemblea che ci ha eletti”.

Chi sono i nuovi rappresentanti del Consiglio di amministrazione di CEM?

Alberto Fulgione (Presidente): Sindaco di Liscate dal 2009 al 2019, ha rivestito diversi ruoli istituzionali in ANCI sia Lombardia che Nazionale, e in partecipate come Fondazione Idra. È stato Presidente della Conferenza dei Sindaci ATS Città Metropolitana di Milano e, da maggio 2020, è membro del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding. Nella sua vita professionale è docente in una scuola secondaria di primo grado di Truccazzano.

Corrado Boccoli (Consigliere): Consigliere di CEM Ambiente nel triennio 2019/22 è stato Assessore a Territorio, Politiche energetiche e Commercio del Comune di Vimercate fino a giugno 2016 e all’Ecologia dal 2006 al 2011; è stato nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione CemLab. La sua professione è di operatore per l’inserimento lavorativo.

Laura Elena Cinquini (Consigliere): Avvocato dal 2009, si occupa di assistenza a multinazionali italiane ed estere, a primari investitori istituzionali quali fondi di private equity, venture capital e di turn-around, nonché a operatori industriali italiani (anche quotati) ed esteri. In generale, il suo ambito sono le operazioni societarie straordinarie, nonché nelle successive attività di consulenza continuativa e segreteria societaria.

Assemblea Bilancio

V.A.