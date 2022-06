Milano. 37enne scippato dell’orologio da 250mila euro, 76enne scippato dell’orologio da 20mila euro

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 15:27

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2022 – Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri alle 15:40, quando un uomo di 37 anni, di nazionalità uzbeka, è stato aggredito in via Manzoni da tre uomini che gli hanno strappato dal polso un orologio raro, un Richard Mille modello Felipe Massa del valore di 250mila euro. ll secondo caso è avvenuto alle 23.20 quando sempre tre uomini hanno circondato e scippato a un uomo di 76 anni che camminava in piazza San Babila un orologio del valore di circa 20mila euro. Poi si sono allontanati a piedi.