Incidente a San Giuliano Milanese, elisoccorso in azione lungo la via Emilia

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 23:54

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 14 giugno 2022 – Questa sera, intorno alle ore 20.35, lungo la via Emilia (S.S. 9), all’altezza con via Rocco Brivio, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto, la cui modalità non è nota, il cui motociclista, un 39enne, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Oro, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso, attrezzato per i voli in notturna, giunto da Como, che ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale a Varese. Trasportata in ospedale, in codice verde, la conducente del veicolo, un 27enne, in stato di shock a Melegnano.

V. A.