Robecchetto con Induno/Langè: conto alla rovescia per la prima “Camminata notturna delle Cascine”

A Robecchetto con Induno tutto è pronto per la “1ª Camminata notturna delle Cascine”. Si tratta di una manifestazione podistica non competitiva di 6 km organizzata, nell’ambito del circuito “Run Together”, dall’AVIS Robecchetto Malvaglio con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga.

L’evento si terrà giovedì 23 giugno con ritrovo alle ore 19.30 presso piazza Marcora e partenza alle ore 20.30. Saranno premiati i primi cinque classificati donne e uomini e i primi tre gruppi più numerosi. È previsto il versamento di un contributo per le iscrizioni.

«È un evento estivo aperto a tutti che, se da un lato permettere di partecipare ad una salutare camminata in compagnia, dall’altro consente di immergersi in orario serale tra il verde della nostra vallata cogliendone nuove suggestioni», afferma l’assessore alle Politiche sociali e alle Associazioni Marta Langè.

