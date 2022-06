MILANO, OPERAZIONE DI POLIZIA IN VIA BOLLA. PRESIDENTE FONTANA SUL POSTO: FINALMENTE SI INIZIA A RIPRISTINARE LA LEGALITÀ

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 12:54

IL GOVERNATORE: GARANTIRE SICUREZZA ALLE PERSONE PERBENE CHE VIVONO QUI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2022. “Questa mattina ho telefonato al questore di Milano, Giuseppe Petronzi, per esprimere soddisfazione e avvisarlo che sarei passato a ringraziare, a nome di tutti i lombardi, le Forze dell’Ordine che da questa mattina stanno compiendo un’importante operazione per ripristinare la legalità nella zona”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’operazione di polizia, in atto da questa mattina negli stabili Aler di via Bolla, a Milano, al centro di una maxi rissa tra condomini, avvenuta lo scorso 10 giugno.

Il presidente si è recato sul posto per incontrare personalmente le Forze dell’Ordine che hanno garantito che tutto si svolgesse nella massima tranquillità. “Grazie al lavoro – ha detto – che quotidianamente fanno con grande determinazione possiamo vivere in una società rispettosa della legalità”.

“Era un’operazione – ha affermato il presidente – che attendevamo da tanto tempo, che avevo sollecitato anche dopo gli incresciosi incidenti dello scorso 10 giugno e che non si poteva più rinviare. Bisogna ripristinare la legalità e fare in modo che chi ha diritto di risiedere in questi appartamenti ci viva e chi non ne ha diritto venga preso in carico dai servizi sociali e trovi un’altra soluzione”.

“Poi – ha concluso Fontana – occorre anche verificare se all’interno di situazioni di occupazione irregolare vi siano altre situazioni di illegalità, che ovviamente vanno represse. È un’operazione di rispetto della legalità e questo è un ottimo inizio”.