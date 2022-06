VOLLEY, A PALAZZO LOMBARDIA PRESIDENTE FONTANA E SOTTOSEGRETARIO ROSSI INCONTRANO LE AZZURRE U17 DELLA NAZIONALE VOLLEY FEMMINILE

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 21:56

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2022 – Simpatico incontro al Belvedere di Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Attilio Fontana, il sottosegretario allo Sport, Antonio Rossi e una delegazione della nazionale femminile under 17 di pallavolo accompagnate dall’allenatore Michele Fanni.

Le ‘Azzurrine’ sono pronte a partire per la Repubblica Ceca dove dal 16 al 24 saranno impegnate negli Europei di categoria.

“Mi sono complimentato con loro – ha detto Fontana – perché dedicarsi allo sport con questo impegno e con la capacità di fare rinunce e sacrifici è già una vittoria in partenza. E lo hanno fatto in un momento difficile come quello della pandemia e ho fatto loro i complimenti per questa bella qualificazione agli Europei: è un grandissimo risultato. Soprattutto le ho invitate a divertirsi che è la cosa principale dello sport”.

Su 14 ragazze convocate, 7 sono nate in Lombardia e 4 giocano in squadre lombarde.

“La pallavolo in Lombardia – ha continuato Fontana – ha una lunga tradizione e in tutti gli sport i nostri atleti emergono regalandoci grandi soddisfazioni”.

Il capitano Erika Esposito ha raccontato della “tanta voglia” delle ragazze “di fare e di arrivare per dare il massimo”. ha quindi espresso grande soddisfazione per l’appoggio e il sostegno garantito dal presidente Fontana e dal sottosegretario Rossi sottolineando come questo “faccia onore” a tutto il gruppo. “Ci hanno augurato il meglio – ha continuato – e spero che questo si avveri”.

Da parte sua l’allenatore Michele Fanni ha sottolineato come in campo “ci sarà molta competitività”. “Speriamo di fare bene – ha detto – e di arrivare fra le prime 5 squadre perché questo ci consentirebbe di qualificarci per i mondiali del prossimo anno”.

Quindi il caloroso ‘in bocca al lupo’ di Antonio Rossi: “Ho visto nei loro occhi tanto entusiasmo e mi hanno riportato indietro di alcuni anni facendomi rivivere grandi emozioni”.

“Ho detto loro di divertirsi – ha concluso – di godersela, rimanendo però sempre concentrante dando il meglio di sé”.

Redazione