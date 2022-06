Incidente a Buccinasco, 14enne investito in bici

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2022 – 18:24

(mi-lorenteggio) Buccinasco, 25 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.20, in via Lecco, nel tratto adiacente a Viale Lombardia, un ragazzo di 14 anno è stato investito da un veicolo, riportando alcune contusioni. Il ferito, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, è dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunto anche la Polizia locale, che ha fatto tutto i rilievi per accertare la dinamica.

Redazione