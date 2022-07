Giocare online: come trovare un casinò sicuro

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2022 – 16:14

Milano, 1 luglio 2022 – All’inizio degli anni Venti di questo secolo, si è registrato un aumento del gioco d’azzardo online in tutto il mondo. Solo in Italia, fino al 2019, il trend di crescita dei giochi da casinò online in confronto ai giochi da casinò tradizionali raggiungeva quasi il 20% annuo, ma alla fine di quell’anno il trend aveva superato il 30% di crescita rispetto agli anni precedenti.

Nel triennio successivo, il trend di crescita dei giochi di casinò online rispetto a quelli tradizionali è aumentato in media di un ulteriore 10% all’anno. Questa tendenza è ancora in pieno sviluppo e non si intravede ancora una stabilità per quanto riguarda i valori. Una delle ragioni di tale incremento risiede nella possibilità di accedere a dei casino sicuri, con garanzie di favorire il gioco d’azzardo responsabile, con una maggior legalità e controllo da parte dello Stato.

Giocare online in modo sicuro

La chiusura fisica dei casinò tradizionali, provocata dal confino obbligatorio imposto dal Covid19, ha fatto sì che gli appassionati del gioco d’azzardo migrassero in massa verso le piattaforme di casinò online. Ciò è stata una delle cause principali di questo fenomeno espansivo. Un’altra ragione va identificata nell’aumento dei meccanismi di protezione dei consumatori, i cui update possono essere seguiti sul profilo Twitter dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

È noto che con l’avvento d’internet, oltre due decenni fa, e con i successivi progressi compiuti grazie alla evoluzione della realtà virtuale e all’era digitale, il gioco online è diventato sempre più comune. Le piattaforme di gioco sono diventate intuitive e le offerte per il gambling sono molto più interessanti di qualsiasi altra offerta dei casinò tradizionali.

Anche le grandi somme offerte dai jackpot nei casinò possono essere ottenute da un casinò online. Infatti, se si gioca in un casinò online, lo scommettitore ha a disposizione un’infinità di alternative di scommessa con una maggiore varietà rispetto a quelle disponibili in un casinò tradizionale; inoltre, è possibile giocare tutto l’anno e dal comfort della propria casa o del proprio studio.

Ma non tutti i giochi accessibili dalle piattaforme online sono virtuali. Chi è appassionato, ad esempio, dei duelli di poker face-to-face, può partecipare anche a competizioni in tempo reale con giocatori veri; è possibile gareggiare nei campionati reali e vincere denaro vero. Tutto ciò che occorre è un dispositivo con connessione a internet.

Ma come si può sapere di essere entrati in un casinò online sicuro e legale?

Poiché il denaro in gioco è reale, è logico che ci si preoccupi delle probabilità di frode. A questo proposito, per giocare online in modo sicuro è necessario verificare la licenza che l’ADM concede a ogni casinò online per poter operare liberamente; il numero di licenza può essere trovato nella sezione “chi siamo” o sulla homepage.

Per rilasciare il numero di licenza a un casinò online, l’ADM deve sottoporre a verifiche e controlli molto rigorosi, soprattutto per quanto riguarda la garanzia di sicurezza dei dati privati degli utenti e la veridicità dei metodi di pagamento.

Un altro punto di verifica sulla serietà dei casinò sicuri è che essi adottano metodi di pagamento verificati e certificati. Infine, i casinò online sicuri offrono informazioni attendibili e chiare sull’utilizzo dei bonus, sul funzionamento della piattaforma, sui metodi di pagamento, nonché consigli e istruzioni su come giocare in modo responsabile.

Dove trovare le migliori recensioni di casinò in Italia

Il sito casino sicuri presenta una vasta classifica di casinò online che sono legali e con la certificazione ADM in grado di garantire legalità e trasparenza. Su questo sito potete trovare le migliori recensioni sui casinò in Italia, tra cui roulette, slot, carte come baccarat, blackjack, poker, poker live, lotto, scommesse sportive e altro ancora.

Uno dei vantaggi di giocare su una delle piattaforme recensite da casino sicuri è che si può giocare persino gratuitamente. Ciò è possibile grazie alla modalità Demo, che non richiede la registrazione come utente certificato. D’altra parte, è possibile consultare il catalogo dove sono disponibili delle recensioni e opinioni di giocatori reali.

Da questa pagina è possibile consultare i tipi di bonus offerti da ogni casinò recensito, così come la veridicità delle loro licenze, la qualità del software e tutti i dati necessari per contattare ciascuno di loro e la sicurezza di ognuno dei metodi di pagamento accettati nella loro piattaforma.

Inoltre, offrono una sezione in cui l’utente può scrivere la propria recensione su qualsiasi casinò, in base alla propria esperienza in quanto scommettitore.

Conclusione

Col passar del tempo e lo sviluppo di nuove tecnologie, il numero di casinò online è aumentato, così come il numero di giochi a disposizione. La fine del secondo decennio del XXI secolo ha registrato una crescita quasi esponenziale del gioco d’azzardo online.

Affinché questa forma di gioco sia affidabile e sicura, ogni piattaforma online deve disporre di controlli governativi adeguati per protezione dei consumatori.

L. M.