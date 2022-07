Il bacio che fa bene alla ricerca: torna ARIM, la festa di Anlaids Lombardia

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 17:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2022 – In occasione della Giornata Internazionale del Bacio (6 luglio) parte la nuova e decima edizione di ARIM, il progetto di Anlaids Lombardia – l’associazione nata per fermare la diffusione da HIV e infezioni sessualmente trasmissibili – che parla a tutti di prevenzione, di benessere e raccoglie fondi per sostenere i progetti dell’associazione.

ARIM, nato inizialmente come una corsa è ora, al suo decimo anno, molto di più: ARIM è anche un grande gioco che fa del bene, a cui tutti possono partecipare gratuitamente rendendo la sfida più divertente e la raccolta fondi più grande. A ogni azione da parte del pubblico, da realizzarsi online da luglio e in presenza (Parco Sempione, Milano) il 7 ottobre, sarà infatti riconosciuto un valore in watt.

L’energia prodotta sarà poi convertita, grazie ad alcuni generosi partner, in donazioni.

Tanto più sarà la partecipazione del pubblico, sempre gratuita, tanto grande sarà la donazione realizzata a favore dei progetti sostenuti da Anlaids Lombardia.

Il bacio è da molti anni uno dei simboli della lotta all’HIV. Nel 1991 la foto del bacio tra Rosaria Iardino, attivista simbolo della lotta contro l’Aids e l’immunologo Fernando Aiuti, fa il giro del mondo. In più di 30 anni sono stati fatti straordinari passi avanti ma l’impegno a favore della prevenzione, contro lo stigma e per la cultura del benessere deve continuare.

Non solo il bacio come simbolo della lotta ma quest’anno anche come ispirazione di una delle prime challenge della maratona benefica online di ARIM 2022: il pubblico è infatti invitato a realizzare una serie di azioni, tramite social network, per produrre watt dunque energia e donazioni. Partecipare è semplice, divertente e utile. Tante le azioni possibili, iscrivendosi al sito aidsrunninginmusic.com:

pubblicando sui social Il bacio che non hai mai dato per celebrare l’amore incondizionato, senza pregiudizi, motore di ogni cosa (taggando @AnlaidsLombardia hashtag #lovearim #arimchallenge)

.pubblicando sui social una passeggiata, pedalata, nuotata, un ballo, un tuffo, un sorriso, un movimento: la sfida consiste nel condividere la propria performance, trasformando ogni minuto di attività quotidiana in sostegno per la ricerca (taggando @AnlaidsLombardia hashtag #arimoveon #arimchallenge)

.tanti i watt da convertire in donazioni

10w > visualizzazione post/story

50w > like

50w > citazione con hashtag

100w > commento

150w > condivisione post

250w > pubblicazione di una story

100w > citazione con tag

100w > nuovo follower

500w > pubblicazione di un post

1000w > iscrizione sito

ARIM è un progetto aperto a tutti perché tutti devono conoscere e diffondere la prevenzione da virus dell’HIV e infezioni sessualmente trasmesse e tutti possono e devono combattere lo stigma culturale e sociale legato alla sieropositività. L’appuntamento finale è per il 7 ottobre in Parco Sempione a Milano per festeggiare e celebrare insieme l’impegno di tanti. Una festa, che fa bene e che fa del bene e che, producendo energia, renderà la raccolta fondi ancora più grande.

ARIM 2022, decima edizione, sostiene Anlaids Lombardia e in particolare le attività dell’Unità operativa di Malattie Infettive, Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano.

Radio partner: Radio Number One