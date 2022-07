“Comunità energetiche rinnovabili”: un convegno a Settimo Milanese

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 17:37

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 4 luglio 2022 – Il giorno 12 Luglio 2022 presso l’Aula Consiliare in Piazza degli Eroi 5 a Settimo Milanese alle ore 20:30 si svolgerà il convegno, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili”.

Il Vicepresidente provinciale MCL, nonché Consigliere Comunale di Settimo Milanese, Ruggiero Delvecchio, è lieto ed entusiasta di poter annunciare l’importante incontro: “Ho accettato la proposta del dottor Bertani di ospitare presso il nostro Comune il dibattito su i pro e i contro di essere una comunità energetica. Penso che possa essere una utile occasione per un confronto tecnico ed istituzionale su un argomento molto attuale come quello dell’energia, dei consumi e della sostenibilità.”

Oltre alla visione tecnica dell’Ingegner Pagani dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, ci sarà l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Alan Rizzi e le testimonianze del Comune di Rodiano: il Sindaco Alfredo Bonetti ed il Tecnico Roberto Gregori. Rudiano è il primo comune del bresciano a classificarsi come comunità energetica, attuando questo cambiamento a favore del risparmio, dell’autonomia e della ecosostenibilità. Modererà il dibattito l’Ingegner Michele Bertani.

Data l’importanza dell’evento per la comunità, MCL Settimo Milanese ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro sulla pagina Facebook Caf Mcl – Patronato Sias Settimo Milanese.

Cosa sono le comunità energetiche?

Le Comunità Energetiche sono insiemi di persone o enti che condividono lo sfruttamento di una stessa fonte di energia rinnovabile. Associazioni di quartiere, aziende e singole famiglie scelgono quindi la via della produzione di energia dal sole e la condividono all’interno dello stesso territorio. In questo modo riducono la dipendenza dalla rete elettrica e dalle fluttuazioni del marcato internazionale dell’energia. Il tutto sfruttando una fonte gratuita e infinita: il sole. Si tratta, quindi, di innovativa concezione di consumo e sviluppo, che combatte gli sprechi e favorisce la creazione di plusvalore sociale. Da tempo affermatesi all’estero, le Comunità Energetiche stanno finalmente diventando una realtà anche in Italia.

Redazione