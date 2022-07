Marmolada, l’intera area chiusa per motivi di sicurezza: in azione i droni

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2022 – 11:15

(mi-lorenteggio.com) Canazei, 5 luglio 2022 – Le operazioni di ricerca delle persone coinvolte nel crollo del ghiacciaio della Marmolada con i droni dei Vigili del fuoco permanenti e del Soccorso alpino proseguiranno per l’intera giornata. Le operazioni via terra saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti effettuati dai droni, per garantire l’incolumità degli operatori. E’ ora in corso una riunione di coordinamento tra tutte le forze coinvolte nella gestione dell’emergenza. Si ricorda che l’intera montagna in territorio Trentino è chiusa, secondo quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.

Redazione