Popillia japonica: ecco le speciali “tende trappole” posizionate a Basiglio – FOTO

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2022 – 8:10

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 6 luglio 2022 – Per limitare l’infestazione da Popillia japonica, coleottero nocivo per l’ambiente perché distrugge piante e manti erbosi, il servizio fitosanitario di Regione Lombardia ha posizionato 3mila trappole speciali “attract and kill” nei Comuni interessati dall’infestazione, tra cui anche Basiglio.

«Crediamo – evidenzia l’assessore all’ambiente Daniela Gironi – sia un intervento fondamentale per riuscire a contrastare un insetto che già l’anno scorso ha provocato molti danni sul nostro territorio».

Sono strumenti molto efficaci, ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini affinché le trappole non vengano spostate, sottratte o manomesse.

Ogni trappola (un treppiede ricoperto da una rete) è contrassegnata da un codice e abbinata a un cartello informativo. I tecnici regionali si occuperanno della loro manutenzione.

Redazione