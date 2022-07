Incidente lungo la A4 tra Arluno e Marcallo Mesero, due feriti

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2022 – 8:06

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2022 – Dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l’ A21 Torino-Piacenza-Brescia all’altezza del casello di Casteggio (Pavia), dove due mezzi pesanti hanno preso fuoco, stamane, lungo la Torino-Milano è avvenuto un incidente al chilometro 106+000 tra ARLUNO e MARCALLO MESERO in direzione TORINO. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono arrivate due ambulanze e un’automedica. Due le persone coinvolte, un uomo di 31 anni e una persona di 54 anni, che sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Redazione