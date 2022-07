Rozzano. Spettacolo di danza e di fuoco in piazza Foglia

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2022 – 13:49

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 6 luglio 2022 – Sarà il fuoco con la sua magia di bagliori, scie di fiamme, faville e scintille, il grande protagonista dell’appuntamento di sabato 9 luglio. Alle ore 21 piazza Foglia farà da cornice allo spettacolo “La danza del fuoco”, una performance dai ritmi coinvolgenti in cui le coreografie, i duelli, le acrobazie e suggestivi giochi di fuoco emozioneranno e divertiranno il pubblico presente. Il tutto accompagnato da percussioni e musica incalzante.

Lo straordinario spettacolo, ad ingresso gratuito, è l’evento conclusivo della rassegna “Rozzano sotto le stelle” promossa ed organizzata dall’amministrazione comunale per trascorrere le serate estive in un clima di festa e di condivisione.

Gli abili artisti che si esibiscono sabato 9 luglio intratterranno grandi e piccini in uno spettacolo dal forte impatto scenico, visionario ed avvincente allo stesso tempo. Gli spettatori rimarranno affascinati nel vedere manipolare le fiamme attraverso gesti che richiamano la danza ma anche i combattimenti con tanto di vincitori e vinti, a ritmo di musica con spade e clave infuocate che all’imbrunire disegnano figure di fuoco attorno al corpo danzante degli stessi artisti.

In occasione dell’evento, a partire dalle ore 18 saranno allestiti in piazza Foglia anche giochi e gonfiabili per i più piccoli.