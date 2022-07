COMO, PRESENTAT0 ‘LETISMART’, BASTONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATO PER NON VEDENT

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 17:22

(mi-lorenteggio.com) Como, 07 luglio 2022 – Si chiama ‘Letismart’ ed è il bastone tecnologicamente avanzato per persone non vedenti e ipovedenti che, grazie alla sua moderna tecnologia, è in grado di aumentare l’indipendenza delle persone favorendo l’interazione con l’ambiente urbano. È stato presentato oggi all’Ufficio Territoriale Regionale di Como alla presenza dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli.

Hanno partecipato all’evento anche il prefetto di Como, Andrea Polichetti, i governatori dei Lions dei distretti coinvolti, il presidente Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Como, Claudio La Corte, e il presidente di Asf (servizio cittadino di trasporto pubblico su gomma), Guido Martinelli.

“La presentazione di questo importante progetto – ha dichiarato l’assessore Locatelli – è la dimostrazione concreta del fatto che quando c’è la capacità di fare rete tra diverse realtà del territorio si possono ottenere grandi risultati. L’accessibilità universale, che è uno tra i diritti sanciti dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità, deve essere perseguita e garantita con impegno e coraggio per rendere la società in un cui viviamo più inclusiva e moderna”.

“Ringrazio i Lions, da sempre attenti e particolarmente attivi per quanto riguarda le tematiche che interessano il sociale e grazie ai quali è nata anche la scuola di addestramento dei Cani guida di Limbiate, diventata negli anni un centro di riferimento a livello nazionale. Un ringraziamento particolare – ha continuato – va a Marino Attini, referente nazionale dell’Uici per le tecnologie e inventore di ‘LETISMART’, strumento che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità, la mobilità in autonomia e la sicurezza delle persone con disabilità visiva, utilizzando nuove tecnologie”.

“L’impegno di Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Locatelli – è quello di portare avanti anche per il futuro queste sfide, al fianco dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti e al fianco di tutte le associazioni che sostengono il diritto di tutti ad una vita inclusiva e autonoma in città che diventino passo dopo passo sempre più accessibili a tutti”. I bastoni sono stati consegnati da parte dei Lions alla sezione Uici di Como.