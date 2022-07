Let the music play: Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG giovedì 21 luglio alle 21 a Milano al Castello Sforzesco

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2022 – 17:32

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2022 – “Let the music play”, arriva la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG, giovedì 21 luglio a Milano al Castello Sforzesco, in una iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Pordenone – Udine e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Informazioni al link: https://www.ceghedaccio.com/.

Giovedì 21 luglio 2022, alle ore 21.00, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito del palinsesto estivo Milano è Viva, è in programma il concerto Let the Music Play, con la musica, lo stile e l’emozione degli anni Settanta e Ottanta suonati dal vivo dall’Orchestra Sinfonica del Ceghedaccio.

Primo caso in Italia nel suo genere, sul palco oltre 30 elementi tra cantanti e orchestrali di livello nazionale impegnati ad eseguire le più famose hit degli anni Settanta e Ottanta: in scaletta i brani più conosciuti resi celebri da artisti del calibro di Donna Summer, Earth Wind & Fire, Chic, Gloria Gaynor, Bee Gees, Abba e molti altri a risuonare in arena in un modo del tutto inedito e coinvolgente.