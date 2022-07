NUOVA BEIC. DOMANI LA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 

Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2022 – 14:02

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2022 – Domani, lunedì 11 luglio, alle 11,30 in Sala Alessi a Palazzo Marino, a seguito della seduta pubblica della Commissione giudicatrice verrà presentato il progetto vincitore del Concorso internazionale per la realizzazione della Nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Fondazione Beic Francesco Paolo Tronca, l’architetto Simona Collarini e gli assessori Tommaso Sacchi (Cultura) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana).



Sarà possibile seguire la presentazione anche in streaming su InComune, la WebTvRadio del Comune di Milano.

V.A.