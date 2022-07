La Magnifica Rettrice dell’Università di Milano, Bicocca, in visita all’Asilo Mariuccia

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2022 – 19:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2022 – Giovedì 14 luglio ore 16:00 presso Villa Ersilia, in via Jommelly 18, la Fondazione Asilo Mariuccia sarà lieta di ospitare la Professoressa Giovanna Iannanutuono, Rettrice dell’Università di Milano Bicocca, per una visita istituzionale.

Dalle ore 16:00 saranno illustrati i progetti, il modello di accoglienza e le competenze dei professionisti che ci lavorano. Un modo di fare educazione che contraddistingue la fondazione da centoventi anni e che è diventato uno dei paradigmi del sociale in tutta la Lombardia.

Saranno presenti all’incontro il Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, il Generale Camillo de Milato, il nostro Direttore, dott. Thomas Parma, l’Avvocatessa Rossella Vitali, Benemerita della Fondazione, e i responsabili dell’area educativa e formativa dell’Asilo Mariuccia.

Al termine dell’incontro la Rettrice esprimerà il suo pensiero e visiterà la comunità mamma/bambino. La Fondazione Asilo Mariuccia si conferma parte integrante del grande sistema educativo e formativo della città di Milano e della provincia di Varese.

