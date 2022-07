OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA: DAL PREMIER DRAGHI DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE COINVOLGIMENTO GOVERNO IN FONDAZIONE

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 13:42

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 luglio 2022. “Abbiamo chiesto al Governo di entrare formalmente nella Fondazione perché riteniamo fondamentale la sua presenza. È stato anomalo che il Governo, a suo tempo in carica, avesse deciso di non entrarvi. Adesso sono cambiati i tempi e credo sia importante che il Governo ne faccia parte. Dal presidente del Consiglio abbiamo ricevuto una disponibilità a valutare questa ipotesi. Quindi, continueremo a sentirci per fornire tutti i dettagli utili a raggiungere questo obiettivo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro delle Regioni e dei sindaci coinvolti nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 oggi a Roma con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

V.A.