BAREGGIO – PANNELLI E PANCHINE, RESTYLING DELL’ARREDO URBANO IN CORSO

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 12:47

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 13 luglio 2022. Pannelli informativi e panchine: l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo sta investendo in queste settimane sull’ammodernamento dell’arredo urbano.

“Nei giorni scorsi sono stati installati i primi 12 nuovi pannelli per le comunicazioni istituzionali, pubblicitarie e funebri – spiega il sindaco -. Stiamo sostituendo in tutto il paese i pannelli esistenti e ne stiamo posizionando di nuovi nelle zone in cui erano carenti”.

Intanto prosegue con successo anche il progetto “Adotta una panchina” ideato dal presidente del Consiglio comunale Angelo Cozzi con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. “Lunedì pomeriggio sono state installate le panchine rimesse a nuovo da Croce Verde e Fit For Fight, che vanno ad aggiungersi a quella della Corte – fa sapere il presidente Cozzi -. Ora sono in preparazione le panchine di Pro Loco, MyVolley e Num Tucc Insema, intanto altre associazioni hanno già ‘prenotato’ le prossime”.

“Ringrazio il presidente per la bella idea – aggiunge il sindaco Colombo – che da un lato ci permette di restaurare le panchine del centro a costo zero e dall’altro dà visibilità alle nostre associazioni”. E il progetto è piaciuto anche fuori Bareggio: “Nei giorni scorsi – conclude il primo cittadino – ci ha scritto per chiederci informazioni anche il presidente del Consiglio comunale di Arcore, che sta pensando di ‘esportare’ la nostra iniziativa nel suo territorio”.

V.A.