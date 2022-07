Scommesse Italia: eventi Sportivi dell’Estate 2022

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2022 – 16:07

Milano, 14 luglio 2022 – L’estate del 2022 sta per arrivare al suo culmine. Anche se alcuni grandi eventi sportivi si sono già svolti, c’è ancora qualcosa da aspettare. In questo articolo abbiamo raccolto gli eventi sportivi più interessanti per le scommesse italia che stanno per iniziare.

Campionato Europeo di Pallavolo U21 Femminile

La pallavolo è uno dei primi 5 sport in Italia, quindi non potevamo ignorare il campionato della Confederazione Europea di Pallavolo in questa lista. E la cosa migliore è che quest’anno il campionato femminile under 21 si terrà in Italia. Per gli abitanti di Andria, Cerignola e delle città vicine sarà estremamente comodo visitare l’evento di persona.

Naturalmente, i campionati U21 sono meno popolari di altri eventi importanti. Tuttavia, i fornitori di scommesse italia copriranno sicuramente le partite grazie alla popolarità di questo sport e al fatto che questa competizione si svolge nel paese. Il campionato si apre il 12 luglio e si terrà fino al 17 luglio.

Campionato mondiale di motonautica F1

Le gare di motoscafi sono molto lontane dalla pallavolo in termini di popolarità. Tuttavia, il Campionato Mondiale di F1 attirerà sicuramente l’attenzione di bookmaker e scommettitori, dato che si terrà anche in Italia quest’estate. La lunghezza totale del circuito sarà di 1971 metri e fino a 20 imbarcazioni potranno partecipare alla competizione, garantendo uno spettacolo spettacolare.

La competizione si svolgerà a San Nazzaro e durerà tre giorni, dal 15 al 17 luglio. Anche gli operatori di scommesse italia probabilmente la copriranno, ma non speriamo di trovare molti mercati di scommesse per questo campionato. Ci aspettiamo che per il Campionato del Mondo di motonautica F1 siano disponibili solo i mercati di base, come le vincite e le classifiche.

Campionati Europei di Acquatica

Se sei un appassionato di sport natatori, non puoi assolutamente saltare l’imminente evento, soprattutto considerando che si terrà a Roma il prossimo agosto. La competizione comprende vari sport come il nuoto artistico, i tuffi, il nuoto in acque libere e altri ancora. Non tutti questi sport saranno disponibili per le scommesse, ma sicuramente ci sarà qualcosa su cui scommettere. Gli eventi inizieranno l’11 agosto e proseguiranno fino al 21 agosto.

Tour De France

Il primo evento della nostra lista che non si svolgerà in Italia è il Tour de France. Questa competizione ciclistica non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Anche se il ciclismo non è molto popolare tra i fornitori di scommesse italia, i bookmaker offriranno sicuramente alcune opzioni per questo evento di fama internazionale.

Formalmente è già iniziato il 1° luglio ma si terrà fino al 24 luglio, quindi c’è ancora tempo per partecipare. La maggior parte delle squadre sono francesi, ma potrai scommettere anche su corridori di altri paesi come Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi e altri. In totale, sono 176 i partecipanti che percorreranno 3.328 chilometri di pista alla ricerca della vittoria.

Campionati Europei di Sport

L’ultimo evento della nostra lista si svolgerà a Monaco di Baviera in agosto. In realtà si tratta di un insieme di eventi, dato che sono in programma 18 sport diversi. L’elenco comprende atletica, pallavolo, ciclismo, arrampicata, tennis, triathlon e altri sport. I paesi annunciati per la competizione sono 19 e anche l’Italia fa parte della lista.

La serie di eventi inizierà l’11 agosto e proseguirà fino al 21 agosto. Alcuni degli sport meno popolari non saranno ben coperti dai bookmaker, ma ci sarà comunque qualcosa su cui scommettere. Come avrai notato, gli eventi si svolgeranno in concomitanza con i Campionati Europei di Acquatica, quindi l’ultimo mese dell’estate si preannuncia come il più caldo, almeno per quanto riguarda gli sport.

L. M.