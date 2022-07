Cesano. Stragi di mafia, in occasione del trentennale di via D’Amelio Comune promuove incontro con Di Girolamo autore del libro “Matteo va alla guerra”

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 15:33

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 luglio 2022 – Per commemorare il trentennale delle stragi mafiose di Capaci, 23 maggio, e di via D’Amelio, 19 luglio del 1992, il Comune di Cesano Boscone ha organizzato un incontro pubblico con Giacomo Di Girolamo, autore del libro di recente pubblicazione “Matteo va alla guerra – la mafia e le stragi del ’92, come tutto ha inizio”, una inedita ricostruzione delle stragi e dell’allora giovane boss Matteo Messina Denaro. Di Girolamo si occupa di criminalità organizzata e corruzione per il portale Tp24.it e per Rmc 101, collabora con i quotidiani la Repubblica e Il Sole 24 Ore ed è autore di diverse pubblicazioni e inchieste per cui ha vinto nel 2014 il Premiolino, uno fra i più importanti premi giornalistici italiani.

La presentazione del libro si terrà lunedì 18 luglio alle ore 21 presso la Sala delle carrozze di Villa Marazzi in via Dante Alighieri 47. A moderare la serata la giornalista Norma Ferrara e Lillo Garlisi di Zolfo editore.

“La lotta alla mafia e alla corruzione – commenta il sindaco Simone Negri – si combatte anche con lo strumento culturale, con l’informazione, ascoltando chi studia e analizza i contesti in cui può ancora attecchire la cultura e la mentalità mafiose. Serve parlarne, serve il confronto, serve non lasciare solo chi nella società civile, tra le forze dell’ordine e nella magistratura lotta ogni giorno per affermare giustizia e legalità. E serve soprattutto non dimenticare il sacrificio di chi come Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, gli agenti delle scorte e altri servitori dello Stato hanno dato la vita per affermare i valori su cui si fonda la nostra Repubblica”.

V.A.