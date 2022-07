Elisabetta Mengoni Capogruppo PD Magenta

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2022 – 9:22

PD Magenta sempre a tutto campo per Magenta, la neo Capogruppo in Consiglio Comunale Elisabetta Mengoni: “Se quello di Del Gobbo vuole essere un “Rinascimento”, priorità allo sblocco dei cantieri stradali e dei lavori nelle scuole entro l’estate”.

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 20 luglio 2022 – In questa prima settimana dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare PD Magenta si è già attivato per chiedere a Del Gobbo e alla sua Amministrazione il cambio di passo necessario per il bene della città. “Come opposizione non lasceremo spazio a perdite di tempo” – commenta Mengoni – “e chiediamo a Sindaco e Giunta di concludere o avviare prima di settembre tutti i lavori pubblici già programmati e finanziati ancora bloccati, con particolare attenzione all’edilizia scolastica. Dalla passerella ciclo-pedonale di Pontevecchio alla riqualificazione di Piazza Mercato e del Palazzetto dello Sport, ci sono molte opere che non possono più essere rimandate”.

Per la Dott.ssa Mengoni quella appena iniziata è la terza legislatura da Consigliera Comunale: “ringrazio i colleghi del Partito Democratico che mi hanno dato fiducia nel guidarli come Capogruppo in Consiglio Comunale. Metterò la mia esperienza e le mie competenze a servizio della nostra comunità ed in modo particolare mi concentrerò sui bisogni dei quartieri e sulla sanità territoriale, a partire dal nostro Ospedale e dai servizi socio-assistenziali per la cittadinanza. Al mio fianco, come Vice Capogruppo, ci sarà il Segretario Luca Rondena”.

