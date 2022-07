S.P. ex ss 415 Paullese: chiusura al traffico nella notte tra il 22 e il 23 luglio

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2022 – 15:55

A partire da venerdì 22 luglio 2022, verrà aperta la nuova rotatoria provvisoria, cosiddetta “Cavo Marocco”, in corrispondenza dell’area commerciale posta alla chilometrica 10 di Settala. Inoltre, al fine di consentire l’esecuzione di alcune lavorazioni di completamento, nella notte tra il 22 luglio e il 23 luglio (tra le ore 22.00 e le ore 06.00) la S.P. ex SS415 Paullese sarà chiusa al traffico, secondo la deviazione riportata nell’allegato grafico dell’Ordinanza, con percorrenza provvisoria lungo via Don Minzoni.