Valmasino (So). Salvati due alpinisti tedeschi incrodati mentre scendevano dalla via Normale del Pizzo Badile.

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2022 – 9:58

VALMASINO (SO), 22 luglio 2022 – Ieri due interventi per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Il primo alle 10:00 in Val di Mello, località Cascina Piana, per una signora di 84 anni, caduta ieri sera mentre era in baita. Ha riportato un trauma a una gamba e alla schiena. Le squadre l’hanno raggiunta e trasportata con il fuoristrada fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso verso le 11:30. L’altra operazione invece è stata compiuta in serata. Alle 19:20 è arrivata l’attivazione da parte della centrale, per due alpinisti tedeschi che si erano incrodati mentre scendevano dalla via Normale del Pizzo Badile. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; il tecnico di elisoccorso del Cnsas li ha recuperati con il verricello. Intervento finito alle 20:45.