Arredo urbano, elementi che fanno la differenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2022 – Oggigiorno l’arredo urbano sta acquisendo sempre più importanza, soprattutto in rapporto al nostro vivere la città. Sempre più aziende, infatti, hanno deciso di dedicare una parte o tutta la loro produzione a contribuire a rendere i luoghi in cui si abita ancora più vivibili e belli da esplorare. Con il sempre maggior risalto, poi, che l’ecosostenibilità e il vivere integrati con la natura sta riscuotendo negli ultimi anni, non è una sorpresa che questo settore sia sempre più improntato al design e ai materiali sostenibili e capaci di durare nel tempo. Oggetti perfettamente studiati per potersi integrare nell’ambiente circostante, senza snaturarne l’essenza e l’impatto scenografico, capaci anzi di migliorarlo e arredarlo in modo elegante.

Cos’è arredo urbano e in cosa consiste

L’arredo urbano è un elemento che, come abbiamo già accennato, è entrato prepotentemente nell’estetica delle nostre città, rendendole maggiormente curate e soprattutto vivibili. Elementi a forte valenza sociale, infatti, possono fortemente contribuire a rendere una città viva e integrata col suo circondario. Pensiamo ad esempio alle piazze e alle strade, sia la vegetazione che gli arredi sono un elemento importantissimo che le caratterizza. Lampioni, panchine, vasi con piante fiorite, fontane, cestini dei rifiuti, portabiciclette, lampioni e tanto, tutto contribuisce a migliorare l’aspetto dei nostri luoghi. Attrezzare gli spazi pubblici non è quindi cosa da poco, ma una materia sempre più studiata da architetti e designer professionisti che hanno voluto fare di questo campo il loro interesse principale. D’altronde lo scopo di questo settore è appunto quello di rafforzare il legame che unisce la natura all’uomo e quindi l’ambiente che lo circonda. Questo deve poter accogliere al meglio chi lo abita, ma anche noi dobbiamo essere in grado di integrarci. Solitamente scegliere quali elementi di arredo integrare e come è una prerogativa dell’Amministrazione Pubblica, ma non mancano casi in cui siano i privati stessi ad occuparsene, al fine di abbellire i propri spazi condominiali. Ad esempio, scegliendo elementi di design come fontane particolari, sarà possibile trasformare l’aspetto esterno di un luogo pubblico e dare maggiore stile e impatto visivo al circondario. Elementi come una fontana in ghisa, come quelle ad opera delle Fonderie Lamperti, saranno in grado di dare un effetto scenico sorprendente, perché caratterizzati da un design senza tempo e una durevolezza di materiali di altissimo livello.

Quali tendenze riscuotono maggior successo ad oggi

Di certo le tendenze negli anni cambiano e si evolvono, lo stile e la creatività però non muoiono mai. Sicuramente la maggior parte degli elementi dell’arredo urbani è stata concepita con un intento principalmente pratico e funzionale. A questo però negli anni si è aggiunta la volontà di curare l’arredo urbano in tutte le sue parti. Soprattutto nei centri storici, nei piccoli borghi o in piccoli paesi caratteristici, alcuni elementi d’arredo, come le panchine, i lampioni, o le fontane in ghisa, hanno assunto un ruolo da protagonisti. Ed ecco che tutti questi elementi diventano un concentrato di stile, capace di caratterizzare una strada o un luogo di ritrovo, grazie anche a materiali resistenti all’usura e agli agenti atmosferici.

L. M.