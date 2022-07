Corbetta. S. P. 226: chiude un tratto per lavori sull’impianto fognario

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 12:26

(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 27 luglio 2022 – Nella giornata di martedì 2 agosto 2022, per consentire il regolare svolgimento di lavorazioni sull’impianto fognario da parte di Cap Holding S.p.a. in via Fogazzaro, nel Comune di Corbetta (sostituzione di un tratto fognario ammalorato) e, conseguentemente, per motivi di sicurezza pubblica, si rende necessaria la chiusura temporanea della S.P. 226 Corbetta-Cisliano, in entrambi i sensi di marcia, dal km 1+635 al km 2+413, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con transito consentito solo ai residenti e alle attività locali. Il traffico sarà deviato lungo strade comunali locali e provinciali.

Redazione