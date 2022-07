Sicurezza. Polizia Locale: il comandante Gianluca Sivieri guiderà Corsico e Buccinasco

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 21:50

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco-Corsico, 27 luglio 2022 – Il comandante della polizia locale di Buccinasco, Gianluca Sivieri, guiderà anche quella di Corsico. Lo prevede una convenzione siglata nei giorni scorsi dal sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura e da quello di Buccinasco Rino Pruiti. Una scelta voluta dai due Enti per condividere competenze e professionalità e compiere il primo passo per un progetto più ampio: una futura gestione associata dei due Comandi.

Con l’accordo approvato dalle Giunte dei due Comuni, Corsico impiegherà il comandante Sivieri per la metà del suo tempo lavoro. “Con l’attivazione della presente convenzione – si legge nella delibera approvata – i Comuni di Corsico e di Buccinasco rimangono autonomi nell’assunzione delle decisioni e modalità operative del servizio di polizia locale”.

«Il comandante Sivieri si è distinto per numerose operazioni di eccellenza sul territorio –

commenta il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura – ed è la figura ideale per cominciare un percorso di integrazione tra i due Comandi di PL con l’obiettivo di creare un servizio associato che consentirà a entrambi i Comuni di avere una presenza costante della polizia locale sul territorio e una gestione più efficiente dell’organizzazione interna. Ringrazio il sindaco Pruiti e il comandante Sivieri per lo sfidante e ambizioso progetto di sinergia e collaborazione tra Comuni che stiamo costruendo insieme».

Gianluca Sivieri prenderà servizio dal prossimo 1 agosto e costruirà il percorso di

convenzionamento per il servizio associato tra i due Comuni, con il coinvolgimento e il confronto con tutti i soggetti interessati: le due Amministrazioni comunali, i sindacati e gli agenti di entrambi i Comandi.

«La richiesta di Corsico di condivisione del comandante – dichiara Rino Pruiti, sindaco di

Buccinasco – propedeutica a una più stretta sinergia tra Comuni, certifica in maniera

inequivocabile che la polizia locale di Buccinasco è un’eccellenza, come riconosciuto anche a livello regionale, perché la nostra Amministrazione ha investito molto in questi ultimi anni sia in termini di personale che in termini di mezzi e strumenti. Questa professionalità e capacità operativa ora viene messa a disposizione del Comune di Corsico in modo che insieme si possa migliorare la gestione e il controllo di un territorio difficile, non escludendo per il futuro di poter mettere a disposizione questa esperienza anche di altri Comuni della zona».

«Abbiamo scelto il comandante Sivieri – evidenzia l’assessore alla polizia locale di Corsico, Stefano Salcuni – in quanto persona di provata serietà, competenza e conoscenza del territorio. Il futuro della polizia locale deve passare attraverso la pianificazione e l’attuazione di strategie condivise e politiche integrate di sicurezza urbana come richiesto caldamente da Regione Lombardia.

L’Amministrazione – prosegue l’assessore Salcuni – continuerà a investire nuove risorse umane e economiche, perché la sicurezza rimane un obiettivo essenziale e strategico per la nostra Giunta. Voglio rinnovare il mio ringraziamento – conclude l’assessore alla polizia locale – al comandante Mario Coppola per il lavoro svolto in questi anni al servizio della nostra comunità, in particolare durante la pandemia».

V. A.